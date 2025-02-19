Норвегия впервые с 2021 года осталась без медали в мужской гонке на чемпионате мира
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Сборная Норвегии впервые с 2021 года осталась без медали в мужской гонке на чемпионате мира. Сегодня, 19 февраля, в индивидуальной гонке лучшим результатом норвежцев стало девятое место.
Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
19 февраля 2025, среда. 17:05 МСК
Окончено
1
Эрик Перро
Франция
47:58.1
2
Томмазо Джакомель
Италия
+52.4
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+1:59.5
Последний раз норвежская сборная оставалась без медалей в мужском спринте в 2021 году в Поклюке. Далее была серия из 16 гонок с медалями.
Биатлон. Чемпионат мира. — 2025. Ленцерхайде (Швейцария). Индивидуальная гонка. Мужчины. Результаты сборной Норвегии:
9. Эндре Стрёмсхейм — 51.06,3 (1 промах)
10. Тарьей Бё — 51.16,7 (2)
15. Стурла Холм Легрейд — 51.48,3 (2)
20. Йоханнес Бё — 52.18,0 (5)
43. Мартин Улдаль — 54.05,7 (5)
45. Вебьёрн Сёрум — 54.22,2 (5)
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