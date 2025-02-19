Норвегия впервые с 2021 года осталась без медали в мужской гонке на чемпионате мира

Сборная Норвегии впервые с 2021 года осталась без медали в мужской гонке на чемпионате мира. Сегодня, 19 февраля, в индивидуальной гонке лучшим результатом норвежцев стало девятое место.

Последний раз норвежская сборная оставалась без медалей в мужском спринте в 2021 году в Поклюке. Далее была серия из 16 гонок с медалями.

Биатлон. Чемпионат мира. — 2025. Ленцерхайде (Швейцария). Индивидуальная гонка. Мужчины. Результаты сборной Норвегии:

9. Эндре Стрёмсхейм — 51.06,3 (1 промах)

10. Тарьей Бё — 51.16,7 (2)

15. Стурла Холм Легрейд — 51.48,3 (2)

20. Йоханнес Бё — 52.18,0 (5)

43. Мартин Улдаль — 54.05,7 (5)

45. Вебьёрн Сёрум — 54.22,2 (5)