Олли Хиденсало показал лучший результат в карьере на чемпионате мира — 2025

Финский биатлонист 34-летний Олли Хиденсало показал лучший результат в карьере. Это произошло на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). В индивидуальной гонке Хиденсало стал четвёртым. До этого он был 11-м в индивидуалке на этапе Кубка мира – 2022/2023 в Контиолахти.

Победителем гонки на ЧМ стал француз Эрик Перро. Он преодолел дистанцию за 47.58,1, допустив один промах на четырёх огневых рубежах. Олли Хиденсало отстал от лидера на 2.14,9 и не допустил ни одного промаха.

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Ленцерхайде (Швейцария). Индивидуальная гонка. Мужчины: