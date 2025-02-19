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Олли Хиденсало показал лучший результат в карьере на чемпионате мира — 2025

Олли Хиденсало показал лучший результат в карьере на чемпионате мира — 2025
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Финский биатлонист 34-летний Олли Хиденсало показал лучший результат в карьере. Это произошло на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). В индивидуальной гонке Хиденсало стал четвёртым. До этого он был 11-м в индивидуалке на этапе Кубка мира – 2022/2023 в Контиолахти.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
19 февраля 2025, среда. 17:05 МСК
Окончено
1
Эрик Перро
Франция
47:58.1
2
Томмазо Джакомель
Италия
+52.4
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+1:59.5

Победителем гонки на ЧМ стал француз Эрик Перро. Он преодолел дистанцию за 47.58,1, допустив один промах на четырёх огневых рубежах. Олли Хиденсало отстал от лидера на 2.14,9 и не допустил ни одного промаха.

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Ленцерхайде (Швейцария). Индивидуальная гонка. Мужчины:

  1. Эрик Перро (Франция) — 47.58,1 (1 промах)
  2. Томмазо Джакомель (Италия) — отставание +52,4 (1)
  3. Кентен Фийон Майе (Франция) +1.59,5 (3)
  4. Олли Хиденсало (Финляндия) +2.14,9 (0)
  5. Никлас Хартвег (Швейцария) +2.15,5 (2)
Календарь чемпионата мира - 2025
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