Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: итоги шестого дня ЧМ-2025

«Чемпионат» и биатлонисты сборной России продолжают борьбу прогнозов на результаты гонок на чемпионате мира 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария). Сегодня, 19 февраля, прошла мужская индивидуальная гонка. Время подвести промежуточные итоги.
От сборной России свой прогноз оставил трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 Эдуард Латыпов. Биатлонист предложил следующую тройку призёров:
- Эрик Перро (Франция).
- Стурла Легрейд (Норвегия).
- Йоханнес Бё (Норвегия).
«Чемпионат» в сегодняшнем противостоянии представляет Михаил Чесалин. Его прогноз:
- Йоханнес Бё (Норвегия).
- Кентен Фийон Майе (Франция).
- Стурла Легрейд (Норвегия).
Гонка завершилась следующим образом:
- Эрик Перро (Франция).
- Томмазо Джакомель (Италия).
- Кентен Фийон Майе (Франция).
Регламент такой: каждый участник перед конкретной гонкой называет свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки:
— 5 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на неправильной позиции;
— 10 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на правильной позиции;
— 10 бонусных очков за точно предсказанную тройку.
Таким образом, сборная России добавила в копилку 10 очков, «Чемпионат» — пять очков. Общий счёт после пяти дней — 80:35 в пользу биатлонистов.