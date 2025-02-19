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Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: итоги шестого дня ЧМ-2025

Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: итоги шестого дня ЧМ-2025
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«Чемпионат» и биатлонисты сборной России продолжают борьбу прогнозов на результаты гонок на чемпионате мира 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария). Сегодня, 19 февраля, прошла мужская индивидуальная гонка. Время подвести промежуточные итоги.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
19 февраля 2025, среда. 17:05 МСК
Окончено
1
Эрик Перро
Франция
47:58.1
2
Томмазо Джакомель
Италия
+52.4
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+1:59.5

От сборной России свой прогноз оставил трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 Эдуард Латыпов. Биатлонист предложил следующую тройку призёров:

  1. Эрик Перро (Франция).
  2. Стурла Легрейд (Норвегия).
  3. Йоханнес Бё (Норвегия).

«Чемпионат» в сегодняшнем противостоянии представляет Михаил Чесалин. Его прогноз:

  1. Йоханнес Бё (Норвегия).
  2. Кентен Фийон Майе (Франция).
  3. Стурла Легрейд (Норвегия).

Гонка завершилась следующим образом:

  1. Эрик Перро (Франция).
  2. Томмазо Джакомель (Италия).
  3. Кентен Фийон Майе (Франция).

Регламент такой: каждый участник перед конкретной гонкой называет свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки:

— 5 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на неправильной позиции;
— 10 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на правильной позиции;
— 10 бонусных очков за точно предсказанную тройку.

Таким образом, сборная России добавила в копилку 10 очков, «Чемпионат» — пять очков. Общий счёт после пяти дней — 80:35 в пользу биатлонистов.

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