Эрик Перро завоевал первое в карьере золото чемпионата мира
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Французский биатлонист Эрик Перро завоевал первое в карьере золото чемпионата мира. Сегодня, 19 февраля, он стал победителем индивидуальной гонки. Дистанцию 20 км Перро преодолел за 47.58,1, допустив один промах на четырёх огневых рубежах.
Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
19 февраля 2025, среда. 17:05 МСК
Окончено
1
Эрик Перро
Франция
47:58.1
2
Томмазо Джакомель
Италия
+52.4
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+1:59.5
До этого Перро становился бронзовым призёром в гонке преследования в Ленцерхайде, а также завоевал два золота в микстах Нове-Место и Ленцерхайде.
Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Ленцерхайде (Швейцария). Индивидуальная гонка. Мужчины:
- Эрик Перро (Франция) — 47.58,1 (1 промах)
- Томмазо Джакомель (Италия) — отставание +52,4 (1)
- Кентен Фийон Майе (Франция) +1.59,5 (3)
- Олли Хиденсало (Финляндия) +2.14,9 (0)
- Никлас Хартвег (Швейцария) +2.15,5 (2)
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