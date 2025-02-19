Французский биатлонист Эрик Перро завоевал первое в карьере золото чемпионата мира. Сегодня, 19 февраля, он стал победителем индивидуальной гонки. Дистанцию 20 км Перро преодолел за 47.58,1, допустив один промах на четырёх огневых рубежах.

До этого Перро становился бронзовым призёром в гонке преследования в Ленцерхайде, а также завоевал два золота в микстах Нове-Место и Ленцерхайде.

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Ленцерхайде (Швейцария). Индивидуальная гонка. Мужчины: