Медальный зачёт чемпионата мира — 2025 по биатлону на 19 февраля

Сегодня, 19 февраля, в Ленцерхайде (Швейцария) состоялся очередной соревновательный день чемпионата мира по биатлону 2025 года. В его рамках прошла мужская индивидуальная гонка, в которой победу одержал французский биатлонист Эрик Перро.

Своей победой Перро упрочил лидерство сборной Франции в медальном зачёте ЧМ-2025. Кроме того, бронзовую медаль команде в этой же гонке принёс Кентен Фийон Майе. Теперь у французов девять медалей ЧМ-2025: четыре золота и пять бронз.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата мира — 2025 на 19 февраля:

Чемпионат мира — 2025 в швейцарском Ленцерхайде продлится до 23 февраля.