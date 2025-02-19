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Медальный зачёт чемпионата мира — 2025 по биатлону на 19 февраля

Медальный зачёт чемпионата мира — 2025 по биатлону на 19 февраля
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Сегодня, 19 февраля, в Ленцерхайде (Швейцария) состоялся очередной соревновательный день чемпионата мира по биатлону 2025 года. В его рамках прошла мужская индивидуальная гонка, в которой победу одержал французский биатлонист Эрик Перро.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
19 февраля 2025, среда. 17:05 МСК
Окончено
1
Эрик Перро
Франция
47:58.1
2
Томмазо Джакомель
Италия
+52.4
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+1:59.5

Своей победой Перро упрочил лидерство сборной Франции в медальном зачёте ЧМ-2025. Кроме того, бронзовую медаль команде в этой же гонке принёс Кентен Фийон Майе. Теперь у французов девять медалей ЧМ-2025: четыре золота и пять бронз.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата мира — 2025 на 19 февраля:

Чемпионат мира — 2025 в швейцарском Ленцерхайде продлится до 23 февраля.

Календарь чемпионата мира - 2025
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