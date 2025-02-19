Медальный зачёт чемпионата мира — 2025 по биатлону на 19 февраля
Поделиться
Сегодня, 19 февраля, в Ленцерхайде (Швейцария) состоялся очередной соревновательный день чемпионата мира по биатлону 2025 года. В его рамках прошла мужская индивидуальная гонка, в которой победу одержал французский биатлонист Эрик Перро.
Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
19 февраля 2025, среда. 17:05 МСК
Окончено
1
Эрик Перро
Франция
47:58.1
2
Томмазо Джакомель
Италия
+52.4
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+1:59.5
Своей победой Перро упрочил лидерство сборной Франции в медальном зачёте ЧМ-2025. Кроме того, бронзовую медаль команде в этой же гонке принёс Кентен Фийон Майе. Теперь у французов девять медалей ЧМ-2025: четыре золота и пять бронз.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата мира — 2025 на 19 февраля:
Чемпионат мира — 2025 в швейцарском Ленцерхайде продлится до 23 февраля.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 февраля 2025
-
20:37
-
20:24
-
20:03
-
19:44
-
19:35
-
19:04
-
18:43
-
16:35
-
16:18
-
15:23
-
15:08
-
14:54
-
14:39
-
12:50
-
12:44
-
12:31
-
12:05
-
11:00
-
10:10
-
10:03
-
10:00
-
08:30
-
05:58
-
05:47
-
00:11
- 18 февраля 2025
-
23:11
-
23:02
-
21:34
-
18:53
-
18:38
-
18:28
-
17:26
-
16:30
-
15:10
-
13:47