Эрик Перро: зрители не слушали «Марсельезу», поэтому старался петь её как можно лучше

Французский биатлонист Эрик Перро прокомментировал победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

«Марсельеза» — это фантастическая вещь. Волшебно думать, что это для меня. Зрители не слушали «Марсельезу», поэтому я старался петь её как можно лучше.

Когда меня спрашивают, буду ли я праздновать, то отвечаю, что праздновать особо нечего, потому что скоро эстафета. Немного отдохну, разберусь с проблемами в моей голове. Впереди меня ждут великие дела», — приводит слова Перро Le Parisien.

Золото в индивидуальной гонке на чемпионате мира стало для Перро первым в карьере. До этого француз завоёвывал бронзу в гонке преследования в Ленцерхайде, а также заработал два золота в микстах Нове-Место и Ленцерхайде.