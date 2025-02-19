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Эрик Перро: зрители не слушали «Марсельезу», поэтому старался петь её как можно лучше

Эрик Перро: зрители не слушали «Марсельезу», поэтому старался петь её как можно лучше
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Французский биатлонист Эрик Перро прокомментировал победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
19 февраля 2025, среда. 17:05 МСК
Окончено
1
Эрик Перро
Франция
47:58.1
2
Томмазо Джакомель
Италия
+52.4
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+1:59.5

«Марсельеза» — это фантастическая вещь. Волшебно думать, что это для меня. Зрители не слушали «Марсельезу», поэтому я старался петь её как можно лучше.

Когда меня спрашивают, буду ли я праздновать, то отвечаю, что праздновать особо нечего, потому что скоро эстафета. Немного отдохну, разберусь с проблемами в моей голове. Впереди меня ждут великие дела», — приводит слова Перро Le Parisien.

Золото в индивидуальной гонке на чемпионате мира стало для Перро первым в карьере. До этого француз завоёвывал бронзу в гонке преследования в Ленцерхайде, а также заработал два золота в микстах Нове-Место и Ленцерхайде.

Календарь чемпионата мира - 2025
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