Эрику Перро побрили голову после победы в индивидуальной гонке на чемпионате мира

Французский биатлонист Фабьен Клод побрил голову соотечественнику Эрику Перро после его победы в индивидуальной гонке на чемпионате мира — 2025. Перро выполнил условия пари, заключённого с товарищами по команде, и побрился налысо после подиума.

Золото в индивидуальной гонке на чемпионате мира стало для Перро первым в карьере. До этого француз завоёвывал бронзу в гонке преследования в Ленцерхайде, а также два золота в микстах Нове-Место и Ленцерхайде.

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Ленцерхайде (Швейцария). Индивидуальная гонка. Мужчины: