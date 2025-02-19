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Эрику Перро побрили голову после победы в индивидуальной гонке на чемпионате мира

Эрику Перро побрили голову после победы в индивидуальной гонке на чемпионате мира
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Французский биатлонист Фабьен Клод побрил голову соотечественнику Эрику Перро после его победы в индивидуальной гонке на чемпионате мира — 2025. Перро выполнил условия пари, заключённого с товарищами по команде, и побрился налысо после подиума.

Золото в индивидуальной гонке на чемпионате мира стало для Перро первым в карьере. До этого француз завоёвывал бронзу в гонке преследования в Ленцерхайде, а также два золота в микстах Нове-Место и Ленцерхайде.

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Ленцерхайде (Швейцария). Индивидуальная гонка. Мужчины:

  1. Эрик Перро (Франция) — 47.58,1 (1 промах)
  2. Томмазо Джакомель (Италия) — отставание +52,4 (1)
  3. Кентен Фийон Майе (Франция) +1.59,5 (3)
  4. Олли Хиденсало (Финляндия) +2.14,9 (0)
  5. Никлас Хартвег (Швейцария) +2.15,5 (2)
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