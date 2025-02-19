«Ничего не достаётся просто так». Джакомель — о серебре в индивидуальной гонке на ЧМ-2025

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель высказался о серебре в индивидуальной гонке на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).
«Это прекрасное чувство. Эти чемпионаты мира были, скажем так, неплохими, но немного разочаровывающими: хорошие выступления, однако без медалей. Теперь я наконец-то выиграл медаль, так что это прекрасное чувство.
Знал, что иду на что-то действительно большое. Знал, что я первый, а Эрик – второй, я очень чётко представлял себе ситуацию. Ошибка может случиться, но я всё равно отстрелялся на 95% на дистанции и завоевал медаль чемпионата мира, так что это очень хорошо.
Знал, что подхожу к этому чемпионату мира с возможностью хорошо выступить в каждой гонке. Верю, что ничего не достаётся просто так. Мы усердно тренировались, и надеюсь, что мои товарищи по команде скоро достигнут моего уровня и получат то, что заслуживают», – приводит слова Джакомеля Fondo Italia.
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