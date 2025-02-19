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«Мы отведём тебя к парикмахеру на урок». Пресс-служба IBU — Клоду, который побрил Перро

«Мы отведём тебя к парикмахеру на урок». Пресс-служба IBU — Клоду, который побрил Перро
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Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) обратилась к французскому биатлонисту Фабьену Клоду, который побрил голову соотечественнику Эрику Перро после его победы в индивидуальной гонке на чемпионате мира — 2025.

«Дорогой Фабьен Клод, мы отведём тебя к парикмахеру на урок. С уважением, админ», — написано в социальных сетях IBU.

Напомним, Эрик Перро заключил пари с товарищами по команде. Он побрился налысо после подиума. Золото в индивидуальной гонке на чемпионате мира стало для Перро первым в карьере. До этого француз завоёвывал бронзу в гонке преследования в Ленцерхайде, а также два золота в микстах Нове-Место и Ленцерхайде.

Календарь чемпионата мира - 2025
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Эрику Перро побрили голову после победы в индивидуальной гонке на чемпионате мира
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