«Мы отведём тебя к парикмахеру на урок». Пресс-служба IBU — Клоду, который побрил Перро

Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) обратилась к французскому биатлонисту Фабьену Клоду, который побрил голову соотечественнику Эрику Перро после его победы в индивидуальной гонке на чемпионате мира — 2025.

«Дорогой Фабьен Клод, мы отведём тебя к парикмахеру на урок. С уважением, админ», — написано в социальных сетях IBU.

Напомним, Эрик Перро заключил пари с товарищами по команде. Он побрился налысо после подиума. Золото в индивидуальной гонке на чемпионате мира стало для Перро первым в карьере. До этого француз завоёвывал бронзу в гонке преследования в Ленцерхайде, а также два золота в микстах Нове-Место и Ленцерхайде.