«Я не против закончить ЧМ с бритой головой». Фийон Майе — о бронзе в индивидуальной гонке

Двукратный олимпийский чемпион французский биатлонист Кентен Фийон Майе высказался о бронзе в индивидуальной гонке на чемпионате мира — 2025.

«У меня много разных эмоций. Это был небольшой вихрь. Я стартовал как можно увереннее и с большим желанием. На первой стрельбе, допустив два промаха, сказал себе, что золото летит. Допустил ещё один и думал, что борьба за медаль будет сложной. Тем не менее после последнего выстрела меня объявили третьим, так что это было возможно. Трудно было поверить, что я смогу выиграть медаль. Боролся с собой до конца. Доволен медалью. Она не золотая, Эрик взял её сегодня. Он может гордиться собой. Он, как всегда, был впечатляющим на стрельбище, а также на трассе, показав лучшее время. Рад разделить с ним этот подиум. У нас до конца жизни останутся совместные фотографии на подиуме на чемпионатах мира.

Ему придётся надеть шапочку. Мы так договорились перед чемпионатом мира: если станем чемпионами мира в личном зачёте, то наденем шапочку. И даже в эстафетах, думаю… Я не против закончить чемпионат мира с бритой головой», — приводит слова Фийона Майе Le Dauphine.

Победителем гонки стал француз Эрик Перро. Он выполнил условия пари, заключённого с товарищами по команде, и побрился налысо после подиума.