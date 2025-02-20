«Были не лучшие лыжи». Йоханнес Бё — о выступлении норвежцев в индивидуальной гонке

22-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о неудачном выступлении норвежцев в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Ленцерхайде.

«У нас были не лучшие лыжи. И если нам немного не везёт с первого метра, мы берём это с собой в биатлон. Всегда легче стрелять, когда у тебя хорошие лыжи», — приводит слова Йоханнеса Бё VG.

Напомним, сборная Норвегии впервые с 2021 года осталась без медали в мужской гонке на чемпионате мира. В индивидуальной гонке лучшим результатом норвежцев стало девятое место.

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Ленцерхайде (Швейцария). Индивидуальная гонка. Мужчины. Результаты сборной Норвегии:

9. Эндре Стрёмсхейм — 51.06,3 (1 промах)

10. Тарьей Бё — 51.16,7 (2)

15. Стурла Холм Легрейд — 51.48,3 (2)

20. Йоханнес Бё — 52.18,0 (5)

43. Мартин Улдаль — 54.05,7 (5)

45. Вебьёрн Сёрум — 54.22,2 (5)