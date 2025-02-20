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Французская биатлонистка объяснила, почему решила выступать за сборную Великобритании

Французская биатлонистка объяснила, почему решила выступать за сборную Великобритании
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Бывшая французская биатлонистка, ныне представляющая Великобританию, Хлоэ Дюпон объяснила, почему решила сменить спортивное гражданство.

«Я уже начала терять удовольствие от биатлона, но у меня было чувство незавершённого дела. По-прежнему любила этот вид спорта, как и раньше, но чувствовала, что мне нужно выбрать другой путь, тот, который больше подходит мне. Поэтому подумала, почему бы не присоединиться к британской команде. Уже познакомилась с Шоной Пендри и общалась с Ирис Песси, нашим тренером. Поначалу было сложно, потому что я перешла из структуры, где меня окружало множество людей, в команду, находящуюся в стадии полного развития. Не привыкла тренироваться самостоятельно и хотела поступить в физиотерапевтическую школу, которая довольно избирательна. Поэтому мне было сложно совмещать биатлон и учёбу в течение первых двух сезонов в британской команде. В этом году я наконец-то нашла баланс благодаря договорённостям в IFMK в Гренобле, которые позволяют мне совмещать эти два занятия. Очень довольна своим решением, потому что теперь чувствую, что у меня есть свой проект и всё зависит от меня», — приводит слова Дюпон Nordic Magazine.

Хлоэ Дюпон выступает на чемпионате мира — 2025, который проходит в Ленцерхайде. В спринте она заняла 81-е место, в индивидуальной гонке — 87-е.

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