Французская биатлонистка объяснила, почему решила выступать за сборную Великобритании

Бывшая французская биатлонистка, ныне представляющая Великобританию, Хлоэ Дюпон объяснила, почему решила сменить спортивное гражданство.

«Я уже начала терять удовольствие от биатлона, но у меня было чувство незавершённого дела. По-прежнему любила этот вид спорта, как и раньше, но чувствовала, что мне нужно выбрать другой путь, тот, который больше подходит мне. Поэтому подумала, почему бы не присоединиться к британской команде. Уже познакомилась с Шоной Пендри и общалась с Ирис Песси, нашим тренером. Поначалу было сложно, потому что я перешла из структуры, где меня окружало множество людей, в команду, находящуюся в стадии полного развития. Не привыкла тренироваться самостоятельно и хотела поступить в физиотерапевтическую школу, которая довольно избирательна. Поэтому мне было сложно совмещать биатлон и учёбу в течение первых двух сезонов в британской команде. В этом году я наконец-то нашла баланс благодаря договорённостям в IFMK в Гренобле, которые позволяют мне совмещать эти два занятия. Очень довольна своим решением, потому что теперь чувствую, что у меня есть свой проект и всё зависит от меня», — приводит слова Дюпон Nordic Magazine.

Хлоэ Дюпон выступает на чемпионате мира — 2025, который проходит в Ленцерхайде. В спринте она заняла 81-е место, в индивидуальной гонке — 87-е.