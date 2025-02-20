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«Я на вершине мира!» Эрик Перро — о победе в индивидуальной гонке на ЧМ-2025

«Я на вершине мира!» Эрик Перро — о победе в индивидуальной гонке на ЧМ-2025
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Французский биатлонист Эрик Перро поделился эмоциями после победы в индивидуальной гонке на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
19 февраля 2025, среда. 17:05 МСК
Окончено
1
Эрик Перро
Франция
47:58.1
2
Томмазо Джакомель
Италия
+52.4
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+1:59.5

«Это просто невероятно! Я так много думал и мечтал об этом, представлял себе, что чувствуют биатлонисты, когда становятся чемпионами мира. Чувствую, что просто проделал хорошую работу, но в то же время испытываю смесь эмоций, которых никогда раньше не было! Это было немного странное чувство, когда знаешь, что выиграешь медаль, но не знаешь какую, золото или серебро. Но я на вершине мира на несколько мгновений!

Большая честь стать победителем индивидуальной гонки после таких мастеров, как Мартен Фуркад, Стурла Легрейд и Йоханнес Бё.

Я мечтал об этом с детства и продолжаю мечтать. Я жажду побед, и мне нравится то, что я делаю», — приводит слова биатлониста Nordic Magazine со ссылкой на L’Équipe.

23-летний Перро завоевал свою первую золотую медаль в личных гонках на чемпионатах мира.

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