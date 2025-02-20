«Я на вершине мира!» Эрик Перро — о победе в индивидуальной гонке на ЧМ-2025

Французский биатлонист Эрик Перро поделился эмоциями после победы в индивидуальной гонке на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).
«Это просто невероятно! Я так много думал и мечтал об этом, представлял себе, что чувствуют биатлонисты, когда становятся чемпионами мира. Чувствую, что просто проделал хорошую работу, но в то же время испытываю смесь эмоций, которых никогда раньше не было! Это было немного странное чувство, когда знаешь, что выиграешь медаль, но не знаешь какую, золото или серебро. Но я на вершине мира на несколько мгновений!
Большая честь стать победителем индивидуальной гонки после таких мастеров, как Мартен Фуркад, Стурла Легрейд и Йоханнес Бё.
Я мечтал об этом с детства и продолжаю мечтать. Я жажду побед, и мне нравится то, что я делаю», — приводит слова биатлониста Nordic Magazine со ссылкой на L’Équipe.
23-летний Перро завоевал свою первую золотую медаль в личных гонках на чемпионатах мира.
- 20 февраля 2025
-
08:26
-
00:21
-
00:04
- 19 февраля 2025
-
22:52
-
22:29
-
21:26
-
21:06
-
20:37
-
20:24
-
20:03
-
19:44
-
19:35
-
19:04
-
18:43
-
16:35
-
16:18
-
15:23
-
15:08
-
14:54
-
14:39
-
12:50
-
12:44
-
12:31
-
12:05
-
11:00
-
10:10
-
10:03
-
10:00
-
08:30
-
05:58
-
05:47
-
00:11
- 18 февраля 2025
-
23:11
-
23:02
-
21:34