«Я на вершине мира!» Эрик Перро — о победе в индивидуальной гонке на ЧМ-2025

Французский биатлонист Эрик Перро поделился эмоциями после победы в индивидуальной гонке на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

«Это просто невероятно! Я так много думал и мечтал об этом, представлял себе, что чувствуют биатлонисты, когда становятся чемпионами мира. Чувствую, что просто проделал хорошую работу, но в то же время испытываю смесь эмоций, которых никогда раньше не было! Это было немного странное чувство, когда знаешь, что выиграешь медаль, но не знаешь какую, золото или серебро. Но я на вершине мира на несколько мгновений!

Большая честь стать победителем индивидуальной гонки после таких мастеров, как Мартен Фуркад, Стурла Легрейд и Йоханнес Бё.

Я мечтал об этом с детства и продолжаю мечтать. Я жажду побед, и мне нравится то, что я делаю», — приводит слова биатлониста Nordic Magazine со ссылкой на L’Équipe.

23-летний Перро завоевал свою первую золотую медаль в личных гонках на чемпионатах мира.