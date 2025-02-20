Чемпионат мира — 2025 по биатлону: расписание на 20 февраля

Сегодня, 20 февраля, в швейцарском Ленцерхайде пройдёт очередной соревновательный день чемпионата мира — 2025 по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием на 20 февраля.

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. 20 февраля (время московское):

18:05. Супермикст 2x6 + 2x7,5 км.

Действующими чемпионами мира в данной дисциплине являются французские спортсмены Кентен Фийон Майе и Лу Жанмонно. Второе место в гонке на ЧМ-2024 заняли итальянцы Томмазо Джакомель и Лиза Виттоцци. Тройку призёров замкнули норвежцы Йоханнес Бё и Ингрид Тандреволд.

Чемпионат мира — 2025 проходит в Ленцерхайде с 12 по 23 февраля. Всего будет разыграно 12 комплектов наград.