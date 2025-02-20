«Ужасное начало». Йоханнес Бё — о провале на огневом рубеже в индивидуальной гонке ЧМ-2025

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал своё неудачное выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде. Он занял 20-е место, трижды промахнувшись на первом огневом рубеже.
«Было скучно выходить из участия в борьбе за победу уже после первой стрельбы с тремя промахами. Это ужасно плохое начало. Не знаю, почему так получилось, мне не подсказали стрелять на лёжке, так как следовало бы», — приводит TV2 слова Бё.
Напомним, сборная Норвегии впервые с 2021 года осталась без медали в мужской гонке на чемпионате мира. Победу в индивидуальной гонке одержал французский биатлонист Эрик Перро, серебряную медаль завоевал представитель Италии Томаззо Джакомель, тройку призёров замкнул Кентен Фийон Майе из Франции.
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