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Сервисмен сборной Норвегии по биатлону высказался о провале в гонке на 20 км на ЧМ-2025

Сервисмен сборной Норвегии по биатлону высказался о провале в гонке на 20 км на ЧМ-2025
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Сервисмен сборной Норвегии по биатлону Тобиас Даль высказался о неудачном выступлении национальной команды в индивидуальной гонке на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
19 февраля 2025, среда. 17:05 МСК
Окончено
1
Эрик Перро
Франция
47:58.1
2
Томмазо Джакомель
Италия
+52.4
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+1:59.5

«Это было откровенно плохо. Мы ужасно сожалеем. У нас нет никаких объяснений относительно того, почему это произошло. Мы должны попытаться выяснить это. Это худшее, что может случиться с биптлонистом, и особенно с сервисменом.

Спортсмены — умные люди, которые знают, что мы делаем для них всё, что в наших силах. Когда это происходит, это так же негативно сказывается как на нас, как и на них. Теперь мы позаботимся друг о друге», — приводит слова Даля TV2.

Напомним, сборная Норвегии впервые с 2021 года осталась без медали в мужской гонке на чемпионате мира. В индивидуальной гонке лучшим результатом норвежцев стало девятое место, которое занял Эндре Стрёмсхейм. Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё показал 20-й результат.

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