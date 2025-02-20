Сервисмен сборной Норвегии по биатлону высказался о провале в гонке на 20 км на ЧМ-2025

Сервисмен сборной Норвегии по биатлону Тобиас Даль высказался о неудачном выступлении национальной команды в индивидуальной гонке на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).
«Это было откровенно плохо. Мы ужасно сожалеем. У нас нет никаких объяснений относительно того, почему это произошло. Мы должны попытаться выяснить это. Это худшее, что может случиться с биптлонистом, и особенно с сервисменом.
Спортсмены — умные люди, которые знают, что мы делаем для них всё, что в наших силах. Когда это происходит, это так же негативно сказывается как на нас, как и на них. Теперь мы позаботимся друг о друге», — приводит слова Даля TV2.
Напомним, сборная Норвегии впервые с 2021 года осталась без медали в мужской гонке на чемпионате мира. В индивидуальной гонке лучшим результатом норвежцев стало девятое место, которое занял Эндре Стрёмсхейм. Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё показал 20-й результат.
- 20 февраля 2025
-
10:27
-
10:12
-
10:00
-
09:04
-
08:26
-
00:21
-
00:04
- 19 февраля 2025
-
22:52
-
22:29
-
21:26
-
21:06
-
20:37
-
20:24
-
20:03
-
19:44
-
19:35
-
19:04
-
18:43
-
16:35
-
16:18
-
15:23
-
15:08
-
14:54
-
14:39
-
12:50
-
12:44
-
12:31
-
12:05
-
11:00
-
10:10
-
10:03
-
10:00
-
08:30
-
05:58
-
05:47