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Начало прямой трансляции
18:05 Мск
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чемпионат мира по биатлону 2025, супермикст: прямая трансляция, смотреть онлайн

Чемпионат мира — 2025 по биатлону, мужчины: во сколько супермикст, где смотреть
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Сегодня, 20 февраля, в рамках чемпионата мира — 2025 по биатлону будут разыграны награды в супермиксте 2x6 + 2x7,5 км. Его начало запланировано на 18:05 мск. В России прямую трансляцию гонки будет показывать онлайн-сервис Okko.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Супермикст 6 + 7.5 км Эстафета
20 февраля 2025, четверг. 18:05 МСК
Не началось

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Ленцерхайде (Швейцария). Супермикст 2x6 + 2x7,5 км. Стартовый лист (частично):

1. Франция (Жулия Симон, Кентен Фийон Майе).
2. Германия (Франциска Пройс, Юстус Штрелов).
3. Финляндия (Суви Минккинен, Теро Сеппяля).
4. Швеция (Элла Хальварссон, Себастиан Самуэльссон).
5. Австрия (Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер).
6. Швейцария (Эми Басерга, Никлас Хартвег).
7. Словения (Лена Репинц, Яков Фак).
8. Норвегия (Рагнхильд Фемстейневик, Йоханнес Бё).
12. Латвия (Байба Бендика, Андрей Расторгуев).
13. США (Дидра Ирвин, Кэмпбелл Райт).
14. Молдавия (Алина Стремоус, Максим Макаров).
17. Италия (Доротея Вирер, Томмазо Джакомель).
21. Бельгия (Лотте Ли, Флоран Клод).

Медальный зачёт ЧМ-2025 по биатлону
Календарь ЧМ-2025 по биатлону
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Новости. Биатлон
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