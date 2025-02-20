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Тарьей Бё — о Самуэльссоне: он политик, немного эгоистичен

Тарьей Бё — о Самуэльссоне: он политик, немного эгоистичен
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Норвежские биатлонисты Тарьей Бё и Стурла Легрейд высказались о шведе Себастиане Самуэльссоне, который продолжает критично относиться к идее расширенной квоты сборной Норвегии на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

На ЧМ-2025 в личных гонках выступают шесть норвежцев, в то время как у большинства других команд, включая сборную Швеции, квот четыре.

«Вы знаете, что все практики в политических вопросах действуют в своих интересах. Он политик, Себбе, но думаю, что он немного эгоистичен», — приводит слова Бё NRK.

«Вот такой он, Себастиан Самуэльссон. Можно сказать, это своего рода братский юмор. Но я понимаю, что, если он говорит о нас, мы можем ответить тем же», — добавил Легрейд.

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