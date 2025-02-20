«Жизнь становится бессмысленной». Кристиансен — о нахождении в запасе сборной на ЧМ-2025

Олимпийский чемпион по биатлону Ветле Шоста Кристиансен заявил, что чувствует себя некомфортно в роли запасного сборной Норвегии на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

«Всё, чего мы хотим, — это встретиться друг с другом как мужчины на этой чёртовой трассе. Банально это говорить, но жизнь становится бессмысленной. Мы находим смысл жизни, соревнуясь и занимаясь спортом. Если вы не можете этого сделать, это довольно тяжело морально.

Нет ничего бессмысленнее, чем большой спорт, когда дела идут не так, как хочется. Некуда ходить на работу, кроме тренировок, а это сложно. В то же время я хорошо справляюсь и с нетерпением жду новых целей. Этот период станет подготовкой к следующей цели», — приводит слова Кристиансена VG.