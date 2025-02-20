Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Одиночная смешанная эстафета
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Жизнь становится бессмысленной». Кристиансен — о нахождении в запасе сборной на ЧМ-2025

«Жизнь становится бессмысленной». Кристиансен — о нахождении в запасе сборной на ЧМ-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион по биатлону Ветле Шоста Кристиансен заявил, что чувствует себя некомфортно в роли запасного сборной Норвегии на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

«Всё, чего мы хотим, — это встретиться друг с другом как мужчины на этой чёртовой трассе. Банально это говорить, но жизнь становится бессмысленной. Мы находим смысл жизни, соревнуясь и занимаясь спортом. Если вы не можете этого сделать, это довольно тяжело морально.

Нет ничего бессмысленнее, чем большой спорт, когда дела идут не так, как хочется. Некуда ходить на работу, кроме тренировок, а это сложно. В то же время я хорошо справляюсь и с нетерпением жду новых целей. Этот период станет подготовкой к следующей цели», — приводит слова Кристиансена VG.

Материалы по теме
«Надеюсь, это последний раз в карьере». Ветле Кристиансен — о своей роли на ЧМ-2025
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android