Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Одиночная смешанная эстафета
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Теперь мы похожи на джокеров». Экхофф — о составе Норвегии по биатлону на супермикст

«Теперь мы похожи на джокеров». Экхофф — о составе Норвегии по биатлону на супермикст
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая биатлонистка, двукратная чемпионка Олимпиады Тириль Экхофф высказалась об отсутствии Марен Киркеэйде в составе сборной Норвегии на супермикст в рамках чемпионата мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Супермикст 6 + 7.5 км Эстафета
20 февраля 2025, четверг. 18:05 МСК
Не началось

«Я думаю, что это очень странное решение. Нужно хорошо стрелять в эстафете. Это самое важное. Теперь я чувствую, что мы больше похожи на джокеров», — приводит слова Экхофф TV2.

Сегодня, 20 февраля, в рамках чемпионата мира — 2025 по биатлону будут разыграны награды в супермиксте 2x6 + 2x7,5 км. Тренеры Сборной Норвегии включили в состав Рагнхильд Фемстейневик и Йоханнеса Бё. Марен Киркеэйде выступала на соревнованиях в Ленцерхайде в смешанной эстафете (4-е место), спринте (16-е), гонке преследования (33-е) и индивидуальной гонке (8-е).

Материалы по теме
«Старичкам» пора на пенсию! Молодые биатлонисты блистают на чемпионате мира
«Старичкам» пора на пенсию! Молодые биатлонисты блистают на чемпионате мира
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android