«Теперь мы похожи на джокеров». Экхофф — о составе Норвегии по биатлону на супермикст

Бывшая биатлонистка, двукратная чемпионка Олимпиады Тириль Экхофф высказалась об отсутствии Марен Киркеэйде в составе сборной Норвегии на супермикст в рамках чемпионата мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

«Я думаю, что это очень странное решение. Нужно хорошо стрелять в эстафете. Это самое важное. Теперь я чувствую, что мы больше похожи на джокеров», — приводит слова Экхофф TV2.

Сегодня, 20 февраля, в рамках чемпионата мира — 2025 по биатлону будут разыграны награды в супермиксте 2x6 + 2x7,5 км. Тренеры Сборной Норвегии включили в состав Рагнхильд Фемстейневик и Йоханнеса Бё. Марен Киркеэйде выступала на соревнованиях в Ленцерхайде в смешанной эстафете (4-е место), спринте (16-е), гонке преследования (33-е) и индивидуальной гонке (8-е).