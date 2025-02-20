Чемпионат мира — 2025, биатлон: текстовая онлайн-трансляция супермикста — в 18:05

Сегодня, 20 февраля, в рамках чемпионата мира — 2025 по биатлону будут разыграны награды в супермиксте 2x6 + 2x7,5 км. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, начало которой запланировано на 18:05 по московскому времени.

Действующими чемпионами мира в данной дисциплине являются французские спортсмены Кентен Фийон Майе и Лу Жанмонно. Второе место в гонке на ЧМ-2024 заняли итальянцы Томмазо Джакомель и Лиза Виттоцци. Тройку призёров замкнули норвежцы Йоханнес Бё и Ингрид Тандреволд.

Чемпионат мира — 2025 проходит в Ленцерхайде с 12 по 23 февраля. Всего будет разыграно 12 комплектов наград.