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«Я бы сделал ставку на Киркеэйде». Бьорндален — о составе сборной Норвегии на супермикст

«Я бы сделал ставку на Киркеэйде». Бьорндален — о составе сборной Норвегии на супермикст
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Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал решение тренеров сборной Норвегии не включать Марен Киркеэйде в состав на супермикст в рамках чемпионата мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Супермикст 6 + 7.5 км Эстафета
20 февраля 2025, четверг. 18:05 МСК
Не началось

«Фемстейневик обладает хорошими качествами на дистанции и в стрельбе. Но я бы сделал ставку на Марен», — приводит слова Бьорндалена TV2.

Сегодня, 20 февраля, в рамках чемпионата мира — 2025 по биатлону будут разыграны награды в супермиксте 2x6 + 2x7,5 км. Тренеры Сборной Норвегии включили в состав Рагнхильд Фемстейневик и Йоханнеса Бё. Марен Киркеэйде выступала на соревнованиях в Ленцерхайде в смешанной эстафете (4-е место), спринте (16-е), гонке преследования (33-е) и индивидуальной гонке (8-е).

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