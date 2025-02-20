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Кубок сильнейших по биатлону, супермикст: во сколько начнётся, где смотреть

Кубок сильнейших по биатлону, супермикст: во сколько начнётся, где смотреть
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Сегодня, 20 февраля, в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025, который проходит в Раубичах (Беларусь), состоится супермикст 1x6 + 1x7,5 км. Старт гонки запланирован на 20:00 мск, трансляцию в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена».

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 5, Раубичи
Сингл-микст 1 x 6 + 1 x 7.5 км Эстафета
20 февраля 2025, четверг. 20:00 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок сильнейших спортсменов — 2025. Раубичи. Супермикст 1x6 + 1x7,5 км. Стартовый лист (частично):

1. Беларусь (Динара Смольская, Антон Смольский).
2. Россия (Наталия Шевченко, Эдуард Латыпов).
3. Россия-2 (Ирина Казакевич, Александр Поварницын).
4. Россия-4 (Анастасия Халили, Никита Поршнев).
5. Россия-3 (Анастасия Шевченко, Карим Халили).
6. Беларусь-2 (Анна Сола, Илья Авсеенко).
7. Россия-6 (Виктория Сливко, Евгений Сидоров).
8. Беларусь-3 (Дарья Кудаева, Дмитрий Лазовский).
9. Россия-5 (Кристина Резцова, Кирилл Бажин).
10. Беларусь-4 (Ксения Воробей, Максим Воробей).
11. Россия-8 (Анастасия Зырянова, Савелий Коновалов).
12. Россия-7 (Тамара Дербушева, Антон Бабиков).
13. Россия-10 (Полина Плюснина, Александр Логинов).
14. Беларусь-5 (Ирина Кручинкина-Шаклеина, Степан Данилов).
22. Россия-15 (Валерия Каюмова, Рустам Каюмов).

Общий зачёт Кубка Содружества
Календарь Кубка Содружества
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