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Йоханнес Бё загадочно ответил на вопрос об участии в чемпионате мира в 2027 году

Йоханнес Бё загадочно ответил на вопрос об участии в чемпионате мира в 2027 году
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о возможном возобновлении карьеры для участия в чемпионате мира — 2027.

«Да, стоит об этом задуматься! Квота – это хороший бонус. Появлюсь ли я в Отепя? Без комментариев. Людям придётся потерпеть в ожидании. Я не буду раскрывать свои карты», — приводит слова норвежца TV2.

На проходящем в Ленцерхайде (Швейцария) чемпионате мира — 2025 Йоханнес Бё завоевал две золотые медали в личных гонках, тем самым предоставив себе квоты на участие в следующем первенстве мира, который пройдёт в Отепя (Эстония) в 2027 году. Ранее он объявил о завершении карьеры после сезона-2024/2025.

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