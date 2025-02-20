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Бьорндален допустил возвращение Йоханнеса Бё к чемпионату мира — 2027

Бьорндален допустил возвращение Йоханнеса Бё к чемпионату мира — 2027
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Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален не исключил возможного возвращения Йоханнеса Бё на чемпионате мира — 2027, который пройдёт в Отепя (Эстония). Благодаря победе в спринте на ЧМ-2025 Бё автоматически заработал для себя личную квоту на мировое первенство через два года.

– Мы должны надеяться, что он вернётся, и кто знает, вдруг он всё же решится на это. Но если бы стоял выбор между Олимпиадой или чемпионатом мира, думаю, он бы выбрал Олимпиаду и вернулся в Игры.

– У вас есть маленькая надежда увидеть его когда-нибудь снова?
— Конечно. Было бы здорово увидеть, как мало ему на самом деле нужно тренироваться, чтобы выступить на соревнованиях, — приводит слова Бьорндалена TV2.

Напомним, ранее Йоханнес Бё объявил о завершении карьеры по итогам сезона-2024/2025.

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