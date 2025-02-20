«Его победа — справедливая награда за мастерство». Мугель — о золоте Эрика Перро на ЧМ

Первый в истории Франции призёр чемпионатов мира по биатлону Ивон Мугель поделился впечатлениями от победы соотечественника Эрика Перро в индивидуальной гонке на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

«В индивидуальных гонках борьба часто заканчивается на последнем огневом рубеже. Джакомель был сильным, но, как сказала Пройс, последние выстрелы делать очень сложно. Дух захватывает от блеска медали. Много биатлонистов приходит на последний рубеж в качестве претендента на победу, но многие ли остаются таковыми после заключительного выстрела? В этой гоне лучшим в этом отношении был Эрик Перро, и его победа — справедливая награда за мастерство, философию и то, чему он научился за последние годы.

Какую прекрасную гонку он провёл! Этот человек является образцом мастерства и менеджмента с высокими спортивными и человеческими ценностями. Я в ожидании следующих гонок!» — приводит слова Мугеля Nordic Magazine.

23-летний Перро завоевал свою первую золотую медаль в личных гонках на чемпионатах мира. Второе место в индивидуальной гонке на 20 км занял итальянец Томаззо Джакомель, тройку призёров замкнул ещё один представитель Франции, Кентен Фийон Майе.