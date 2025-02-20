«Давно и легендарно!» Дмитрий Губерниев — о дружбе с Александром Тихоновым

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал совместную фотографию с четырёхкратным олимпийским чемпионом по биатлону Александром Тихоновым.

«А вы помните, что с Александром Тихоновым мы не разлей вода? Дружим давно и легендарно! А сегодня в 19:45 мск биатлон из Минска! Одиночная смешанная эстафета! Ура!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Дмитрия Губерниева

В эти дни, с 15 по 23 февраля, в белорусских Раубичах проходит Кубок среди сильнейших спортсменов. В рамках соревнований разыгрываются 10 комплектов наград. В четверг, 20 февраля, пройдёт одиночная смешанная эстафета (сингл-микст).