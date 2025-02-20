Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: прогнозы на седьмой день ЧМ-2025

«Чемпионат» и биатлонисты сборной России продолжают борьбу прогнозов на результаты гонок чемпионата мира 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария). Сегодня, 20 февраля, в рамках соревнований пройдёт одиночная смешанная эстафета.
От сборной России свой прогноз оставил трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 Эдуард Латыпов. Биатлонист предложил следующую тройку призёров:
- Франция.
- Германия.
- Италия.
«Чемпионат» в сегодняшнем противостоянии представляет Юлия Сидорова. Её прогноз:
- Франция.
- Германия.
- Норвегия.
Регламент следующий: каждый участник перед конкретной гонкой называет свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки:
- 5 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на неправильной позиции;
- 10 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на правильной позиции;
- 10 бонусных очков за точно предсказанную тройку.