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Сборная России по биатлону почтила память жертв ВОВ, посетив мемориал «Хатынь»

Сборная России по биатлону почтила память жертв ВОВ, посетив мемориал «Хатынь»
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Биатлонисты и тренеры сборной России посетили мемориальный комплекс «Хатынь» в Беларуси. Они почтили память жертв Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Делегация спортсменов, специалистов и руководства СБР возложила цветы и памятный венок к памятнику Непокорённому человеку. Затем гости комплекса познакомились с историей белорусских деревень, которые пострадали в годы войны.

Фото: Денис Бушковский, СБР

Фото: Денис Бушковский, СБР

Фото: Денис Бушковский, СБР

Сейчас в Раубичах проходит Альфа-Банк Кубок сильнейших спортсменов. Сегодня, 20 февраля, там пройдёт одиночная смешанная эстафета, на старт которой было заявлено 25 команд. В рамках турнира также состоятся классическая смешанная эстафета и гонки с общего старта.

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