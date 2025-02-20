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Норвежский тренер: сказал биатлонистам, чтобы они перед ЧМ-2025 удалили соцсети с телефона

Норвежский тренер: сказал биатлонистам, чтобы они перед ЧМ-2025 удалили соцсети с телефона
Ингрид Тандреволд
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Тренер сборной Норвегии по биатлону Сверре Хубер Каас рассказал, что перед началом чемпионата мира по биатлону — 2025 попросил своих подопечных удалить социальные сети с телефона. Ранее оскорбительный комментарий после неудачи в смешанной эстафете получила Ингрид Тандреволд. Она зашла на два штрафных круга в гонке.

«Думаю, спортсменам следует держаться подальше от всего того, что о них пишут во время чемпионата. Это должны решать другие люди, но было бы глупо, если бы они в это время что-то читали про себя.

Они могут писать сообщения и держать связь с близкими, но после этого им следует удалить приложения. Они должны быть полностью сосредоточены на собственных результатах, а не на том, что могут подумать другие. Понимаю их желание делать свои аккаунты активными, но не более того. Дали спортсменам это понять», — приводит слова специалиста Dagbladet.

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