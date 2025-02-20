Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Одиночная смешанная эстафета
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Тандреволд рассказала, что забыла удалить соцсети с телефона перед микстом на ЧМ-2025

Тандреволд рассказала, что забыла удалить соцсети с телефона перед микстом на ЧМ-2025
Ингрид Тандреволд
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд рассказала, что забыла перед смешанной эстафетой на ЧМ-2025 в Ленцерхайде (Швейцария) удалить социальные сети с телефона. После провала на своём этапе она получила оскорбительный комментарий от незнакомца.

«Эта ситуация не позволяет мне оставаться позитивной на этом чемпионате. Если я собираюсь что-то опубликовать, то должна скачать социальную сеть заново. Именно так я и поступила за день до смешанной эстафеты, но забыла её удалить снова. Когда зашла обратно, то увидела неприятное сообщение и тогда поняла, почему удаляла соцсеть.

Рекомендую это сделать всем остальным. У меня появилось три свободных часа. Это просто чудесно», — приводит слова Тандреволд TV2.

Материалы по теме
Норвежский тренер: сказал биатлонистам, чтобы они перед ЧМ-2025 удалили соцсети с телефона
Фото
Болельщик назвал Тандреволд «грязной шлюхой» после эстафеты на ЧМ. Ингрид ответила
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android