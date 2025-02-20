Тандреволд рассказала, что забыла удалить соцсети с телефона перед микстом на ЧМ-2025

Четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд рассказала, что забыла перед смешанной эстафетой на ЧМ-2025 в Ленцерхайде (Швейцария) удалить социальные сети с телефона. После провала на своём этапе она получила оскорбительный комментарий от незнакомца.

«Эта ситуация не позволяет мне оставаться позитивной на этом чемпионате. Если я собираюсь что-то опубликовать, то должна скачать социальную сеть заново. Именно так я и поступила за день до смешанной эстафеты, но забыла её удалить снова. Когда зашла обратно, то увидела неприятное сообщение и тогда поняла, почему удаляла соцсеть.

Рекомендую это сделать всем остальным. У меня появилось три свободных часа. Это просто чудесно», — приводит слова Тандреволд TV2.