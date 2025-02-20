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Сборная Франции одержала победу в синглмиксте на ЧМ-2025 по биатлону

Французские биатлонисты завоевали золотые медали в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Тандем Жулии Симон и Кентена Фийона Майе за четыре этапа гонки использовал семь дополнительных патронов.

Второе место досталось спортсменам — представителям Норвегии Рагнхильде Фемстейневик и Йоханнесу Бё (15 дополнительных патронов, +5,7 секунды отставания). Тройку призёров замкнули биатлонисты из Германии Франциска Пройс и Юстус Штрелов (четыре дополнительных патрона, +8,3).

Биатлон. Чемпионат мира — 2025, Ленцерхайде (Швейцария). Одиночная смешанная эстафета 6+7.5 км. Результаты:

1. Жулия Симон и Кентен Фийон Майе (Франция) — 35.25,1 (0+7)

2. Рагнхильд Фемстейневик и Йоханнес Бё (Норвегия) — отставание 5,7 (0+15)

3. Франциска Пройс и Юстус Штрелов (Германия) +8,3 (0+4)

4. Эми Басерга и Никлас Хартвег (Швейцария) +12,7 (0+10)

5. Элла Хальварссон и Себастиан Самуэльссон (Швеция) +13,5 (0+7)