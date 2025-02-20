Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: итоги седьмого дня ЧМ-2025

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«Чемпионат» и биатлонисты сборной России продолжают борьбу прогнозов на результаты гонок на чемпионате мира 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария). Сегодня, 20 февраля, прошла одиночная смешанная эстафета. Время подвести промежуточные итоги.

От сборной России свой прогноз оставил трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 Эдуард Латыпов. Биатлонист предложил следующую тройку призёров:

Франция Германия Италия





«Чемпионат» в сегодняшнем противостоянии представляет Юлия Сидорова. Её прогноз:

Франция Германия Норвегия

Гонка завершилась следующим образом:

Франция Норвегия Германия

Регламент такой: каждый участник перед конкретной гонкой называет свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки:

— 5 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на неправильной позиции;

— 10 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на правильной позиции;

— 10 бонусных очков за точно предсказанную тройку.

Таким образом, сборная России добавила в копилку 15 очков, «Чемпионат» — 20 очков. Общий счёт после пяти дней — 95:55 в пользу биатлонистов.