Медальный зачёт чемпионата мира — 2025 по биатлону на 20 февраля

Сегодня, 20 февраля, в Ленцерхайде (Швейцария) состоялся очередной соревновательный день чемпионата мира по биатлону 2025 года. В его рамках прошла одиночная смешанная эстафета, которую выиграли французские биатлонисты Жулия Симон и Кентен Фийон Майе. Серебряные медали достались норвежцам Рагнхильде Фемстейневик и Йоханнесу Бё, а бронзу завоевали представители Германии Франциска Пройс и Юстус Штрелов.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата мира — 2025 на 20 февраля.

Фото: медальный зачёт чемпионата мира по биатлону — 2025

В субботу, 22 февраля, в Ленцерхайде пройдут мужская и женская эстафетные гонки. Чемпионат мира — 2025 по биатлону завершится на следующий день гонками с общего старта.