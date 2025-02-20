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Медальный зачёт чемпионата мира — 2025 по биатлону на 20 февраля

Медальный зачёт чемпионата мира — 2025 по биатлону на 20 февраля
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Сегодня, 20 февраля, в Ленцерхайде (Швейцария) состоялся очередной соревновательный день чемпионата мира по биатлону 2025 года. В его рамках прошла одиночная смешанная эстафета, которую выиграли французские биатлонисты Жулия Симон и Кентен Фийон Майе. Серебряные медали достались норвежцам Рагнхильде Фемстейневик и Йоханнесу Бё, а бронзу завоевали представители Германии Франциска Пройс и Юстус Штрелов.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата мира — 2025 на 20 февраля.

Фото: медальный зачёт чемпионата мира по биатлону — 2025

В субботу, 22 февраля, в Ленцерхайде пройдут мужская и женская эстафетные гонки. Чемпионат мира — 2025 по биатлону завершится на следующий день гонками с общего старта.

Календарь чемпионата мира по биатлону - 2025
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