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«Ощущала себя виноватой». Фемстейневик — о первой медали ЧМ-2025 по биатлону в карьере

«Ощущала себя виноватой». Фемстейневик — о первой медали ЧМ-2025 по биатлону в карьере
Рагнхильд Фемстейневик
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29-летняя норвежская биатлонистка Рагнхильд Фемстейневик высказалась о выступлении в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Спортсменка завоевала первую медаль ЧМ в карьере, став второй в паре с Йоханнесом Бё в синглмиксте.

«Это было как-то нереально. Почувствовала радость и облегчение, ведь я очень нервничала и волновалась. Даже немного ощущала себя виноватой из-за того, что в эстафету выбрали меня. В нашей команде так много хороших биатлонисток, которые могли выступить на этапе не хуже меня. Мне очень повезло», — сказала Фемстейневик в интервью NRK.

Лучшим результатом Рагнхильд Фемстейневик на Кубке мира является девятое место в масс-старте на этапе в Анси (сезон-2022/2023).

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