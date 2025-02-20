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Кентен Фийон Майе обошёл Рафаэля Пуаре по числу наград на ЧМ по биатлону

Кентен Фийон Майе обошёл Рафаэля Пуаре по числу наград на ЧМ по биатлону
Кентен Фийон Майе и Жулия Симон
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Французский биатлонист Кентен Фийон Майе обошёл титулованного соотечественника Рафаэля Пуаре по числу наград на чемпионатах мира по биатлону. Сегодня, 20 февраля, он в паре с Жулией Симон стал чемпионом мира в одиночной смешанной эстафете Ленцерхайде-2025.

На счету Фийона Майе 19 медалей ЧМ (шесть золотых, четыре серебряных и девять бронзовых наград), а у Пуарэ — 18 (8 — 3 — 7). Самым титулованным биатлонистом из Франции пока остаётся Мартен Фуркад, который завоевал 28 медалей различного достоинства (13 — 10 — 5).

Тандем Жулии Симон и Кентена Фийона Майе за четыре этапа синглмикста использовал семь дополнительных патронов. Второе место досталось представителям Норвегии Рагнхильде Фемстейневик и Йоханнесу Бё (15 дополнительных патронов, +5,7 секунды отставания). Тройку призёров замкнули биатлонисты из Германии Франциска Пройс и Юстус Штрелов (четыре дополнительных патрона, +8,3).

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