Кентен Фийон Майе обошёл Рафаэля Пуаре по числу наград на ЧМ по биатлону

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе обошёл титулованного соотечественника Рафаэля Пуаре по числу наград на чемпионатах мира по биатлону. Сегодня, 20 февраля, он в паре с Жулией Симон стал чемпионом мира в одиночной смешанной эстафете Ленцерхайде-2025.
На счету Фийона Майе 19 медалей ЧМ (шесть золотых, четыре серебряных и девять бронзовых наград), а у Пуарэ — 18 (8 — 3 — 7). Самым титулованным биатлонистом из Франции пока остаётся Мартен Фуркад, который завоевал 28 медалей различного достоинства (13 — 10 — 5).
Тандем Жулии Симон и Кентена Фийона Майе за четыре этапа синглмикста использовал семь дополнительных патронов. Второе место досталось представителям Норвегии Рагнхильде Фемстейневик и Йоханнесу Бё (15 дополнительных патронов, +5,7 секунды отставания). Тройку призёров замкнули биатлонисты из Германии Франциска Пройс и Юстус Штрелов (четыре дополнительных патрона, +8,3).