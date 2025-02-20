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Ярошенко: если МОК примет решение допустить россиян на Олимпиаду, то IBU никуда не денется

Ярошенко: если МОК примет решение допустить россиян на Олимпиаду, то IBU никуда не денется
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Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко заявил, что при желании будущий глава Международного олимпийского комитета (МОК) мог бы добиться допуска российских биатлонистов на Олимпиаду-2026.

Ранее президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин рассказал, что вопрос о возможном возвращении спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования сейчас не рассматривается.

«Такие заявления не делаются на уровне блефа. В отличие от других федераций, в которых смягчается риторика, в IBU выбрали максимально жёсткую позицию. Так что рассчитывать особо не на что. Но всё будет зависеть от президента Международного олимпийского комитета: если он примет решение, то глава IBU никуда не денется, и мы будем участвовать в Олимпийских играх», — приводит слова Ярошенко ТАСС.

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