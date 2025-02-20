Ярошенко: если МОК примет решение допустить россиян на Олимпиаду, то IBU никуда не денется

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко заявил, что при желании будущий глава Международного олимпийского комитета (МОК) мог бы добиться допуска российских биатлонистов на Олимпиаду-2026.
Ранее президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин рассказал, что вопрос о возможном возвращении спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования сейчас не рассматривается.
«Такие заявления не делаются на уровне блефа. В отличие от других федераций, в которых смягчается риторика, в IBU выбрали максимально жёсткую позицию. Так что рассчитывать особо не на что. Но всё будет зависеть от президента Международного олимпийского комитета: если он примет решение, то глава IBU никуда не денется, и мы будем участвовать в Олимпийских играх», — приводит слова Ярошенко ТАСС.