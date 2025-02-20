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Динара и Антон Смольские выиграли сингл-микст на Кубке сильнейших спортсменов в Раубичах

В Раубичах (Беларусь) завершилась одиночная смешанная эстафета (сингл-микст) в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025 по биатлону (пятый этап Альфа-Банк Кубка Содружества). Её победителями стали белорусы Динара и Антон Смольские.

Биатлон. Кубок сильнейших спортсменов — 2025, Раубичи. Сингл-микст 1x6 + 1x7,5 км:

1. Динара Смольская (Алимбекова)/Антон Смольский (Беларусь) — 40.08,4 (0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов)

2. Анна Сола/Илья Авсеенко (Беларусь) — отставание 12,5 (0+13)

3. Виктория Сливко/Евгений Сидоров (Россия-6) +12,6 (0+5)

Отметим, что сборная России-1 в составе Наталии Шевченко и Эдуарда Латыпова в данной гонке финишировала на шестом месте с шестью дополнительными патронами.