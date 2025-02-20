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Вирер — о выступлении в синглмиксте на ЧМ-2025 по биатлону: мне стало трудно дышать

Вирер — о выступлении в синглмиксте на ЧМ-2025 по биатлону: мне стало трудно дышать
Доротея Вирер
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Итальянская биатлонистка Доротея Вирер — трёхкратный бронзовый призёр ОИ и четырёхкратная чемпионка мира — прокомментировала неудачное выступление в синглмиксте на ЧМ-2025 в Ленцерхайде (Швейцария). В тандеме с Томмазо Джакомелем она заняла седьмое место. На счету Вирер пять использованных дополнительных патронов, у Джакомеля — один.

«Очень плохо. Мне было трудно с первых метров, и это было больше похоже на гонку преследования. Когда приехала на стадион, увидела, что соперницы уже были на 200 м впереди. Это было тяжело». Первые два этапа прошли хорошо, а два других — чуть хуже, но я думаю, что это было выше моих сил. Организм не справлялся, и мне стало трудно дышать», — приводит слова Вирер Fondo Italia.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Супермикст 6 + 7.5 км Эстафета
20 февраля 2025, четверг. 18:05 МСК
Окончено
1
Франция
2
Норвегия
3
Германия

ЧМ-2025 в Швейцарии закончится 23 февраля гонками с общего старта.

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