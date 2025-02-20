Жулия Симон: ЧМ-2025 по биатлону — сумасшедший для сборной Франции

Биатлонистка Жулия Симон прокомментировала успешное выступление сборной Франции на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). На данный момент в активе сборной по пять золотых и бронзовых наград. Сегодня, 20 февраля, она в паре с Кентеном Фийоном Майе выиграла золото в синглмиксте.

«Сумасшедший чемпионат мира для французской команды. Мы идём в хорошем темпе и почти лучше, чем в прошлом году. У нас с парнями отменные гонки. Это здорово!

Сложно сделать выбор [кого ставить в эстафету] в этой команде, настолько плотные результаты. Но мы все бьёмся за то, чтобы сборная сияла. Горжусь нашей командной работой. Я очень хорошо начала, а Кентен здорово закончил. Мы хорошо дополняли друг друга», — приводит слова Симон L’Équipe.