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Жулия Симон: ЧМ-2025 по биатлону — сумасшедший для сборной Франции

Жулия Симон: ЧМ-2025 по биатлону — сумасшедший для сборной Франции
Жулия Симон
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Биатлонистка Жулия Симон прокомментировала успешное выступление сборной Франции на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). На данный момент в активе сборной по пять золотых и бронзовых наград. Сегодня, 20 февраля, она в паре с Кентеном Фийоном Майе выиграла золото в синглмиксте.

«Сумасшедший чемпионат мира для французской команды. Мы идём в хорошем темпе и почти лучше, чем в прошлом году. У нас с парнями отменные гонки. Это здорово!

Сложно сделать выбор [кого ставить в эстафету] в этой команде, настолько плотные результаты. Но мы все бьёмся за то, чтобы сборная сияла. Горжусь нашей командной работой. Я очень хорошо начала, а Кентен здорово закончил. Мы хорошо дополняли друг друга», — приводит слова Симон L’Équipe.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Супермикст 6 + 7.5 км Эстафета
20 февраля 2025, четверг. 18:05 МСК
Окончено
1
Франция
2
Норвегия
3
Германия
Календарь чемпионата мира по биатлону - 2025
Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону - 2025
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