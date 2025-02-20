Эльвира Эберг выразила сомнение в улучшении своего состояния на ЧМ-2025

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг заявила, что не верит в улучшение своей физической формы к оставшимся гонкам чемпионата мира по биатлону — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). В конце января она простудилась, а затем пропустила смешанную эстафету на ЧМ. Тем не менее Эберг стала серебряным призёром пасьюта.

«Я не верю, что поправлюсь. Не решаюсь выходить на склоны», — приводит слова спортсменки SVT.

Тренер шведской команды Йоханнес Лукас отметил, что для Эберг-младшей сейчас важно заняться восстановлением организма.

«Мы увидели хорошую динамику от спринта к гонке преследования, но, конечно, каждый старт требует больших энергозатрат, и у неё нет той подготовки, которую мы бы хотели. Больше мы не можем ничего сделать, кроме как сконцентрироваться на восстановлении», — отметил он.