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Штрелов — о борьбе с Йоханнесом Бё на ЧМ-2025: он промчался мимо так, что и след простыл

Штрелов — о борьбе с Йоханнесом Бё на ЧМ-2025: он промчался мимо так, что и след простыл
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Немецкий биатлонист Юстус Штрелов прокомментировал исход одиночной смешанной эстафеты в рамках ЧМ-2025 по биатлону в Ленцерхайде (Швейцария). Представитель Германии на последнем круге уступил серебро норвежцу Йоханнесу Бё.

«Это очень больно. На последней стрельбе он стоял прямо за моей спиной, и я знал, что Йоханнес будет хорошо стрелять. Заключительный круг обещал быть трудным. Я действительно не осознавал этого, пока он не обогнал меня на большой скорости. Промчался мимо так, что уж и след его простыл. Я был рад, что он не обогнал меня на первом же подъёме, и ещё больше — что для меня осталось место на пьедестале», — приводит слова Штрелова VG.

Золотые медали в синглмиксте на чемпионате мира по биатлону — 2025 в Ленцерхайде завоевали Жулия Симон и Кентен Фийон Майе. Они за четыре этапа гонки использовали семь дополнительных патронов.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Супермикст 6 + 7.5 км Эстафета
20 февраля 2025, четверг. 18:05 МСК
Окончено
1
Франция
2
Норвегия
3
Германия
Календарь чемпионата мира по биатлону - 2025
Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону - 2025
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