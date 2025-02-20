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Йоханнес Бё в шутливой форме прокомментировал борьбу со Штреловым на финише супермикста ЧМ

Йоханнес Бё в шутливой форме прокомментировал борьбу со Штреловым на финише супермикста ЧМ
Йоханнес Бё
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Титулованный норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался об итогах одиночной смешанной эстафеты в рамках ЧМ-2025 по биатлону в Ленцерхайде (Швейцария). Представитель Норвегии на последнем круге обошёл немца Юстуса Штрелова и принёс команде серебро.

«Мне в одно место попала ракета.

Штрелов тоже почувствовал это на прошлой неделе [Норвегия стала четвёртой в миксте, а Германия — третьей. Оба спортсмена были финишёрами]. Сегодня, к счастью, я финишировал раньше него», — приводит слова Бё-младшего VG.

Золотые медали в синглмиксте на чемпионате мира по биатлону — 2025 в Ленцерхайде завоевали Жулия Симон и Кентен Фийон Майе. Они за четыре этапа гонки использовал семь дополнительных патронов.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Супермикст 6 + 7.5 км Эстафета
20 февраля 2025, четверг. 18:05 МСК
Окончено
1
Франция
2
Норвегия
3
Германия
Календарь чемпионата мира по биатлону - 2025
Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону - 2025
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