Стало известно, кто попал в состав сборной Норвегии на мужскую эстафету ЧМ-2025

Сегодня, 20 февраля, стал известен состав мужской норвежской сборной на эстафету в рамках чемпионата мира по биатлону — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Имена квартета обнародовал телеканал TV2.

22 февраля в эстафете Норвегию представят Йоханнес и Тарьей Бё, Стурла Холм Легрейд и Эндре Стрёмсхейм. Таким образом, вне состава оказался Ветле Шоста Кристиансен, который рассматривался в качестве запасного.

Ранее Кристиансен заявил, что чувствует себя некомфортно в роли запасного сборной Норвегии на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). На счету 32-летнего Ветле золото ОИ-2022 и три победы на ЧМ (2019 и 2022).