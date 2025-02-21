Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Джакомель — о синглмиксте на ЧМ-2025: Доро плохо себя чувствовала, но мы хорошо выступили

Джакомель — о синглмиксте на ЧМ-2025: Доро плохо себя чувствовала, но мы хорошо выступили
Томмазо Джакомель
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель прокомментировал выступление в синглмиксте в рамках чемпионата мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). В паре с Доротеей Вирер он занял седьмое место. На двоих они использовали шесть дополнительных патронов.

«Оба хорошо выступили, даже с учётом того, что Доро плохо себя чувствовала. Мы же должны помнить про то, что есть и другие биатлонисты, которые иногда могут быть лучше нас. Просто должны это принять, хоть я и думаю, что мы неплохо провели гонку.

Я с нетерпением жду этого [мужской эстафеты и масс-старта]. Надеюсь пробежать лучше, чем в прошлых гонках. Если я смогу выступить так же, как в Антхольце, будет неплохо. Посмотрим, как всё сложится в субботу», — приводит слова Джакомеля Fondo Italia.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Супермикст 6 + 7.5 км Эстафета
20 февраля 2025, четверг. 18:05 МСК
Окончено
1
Франция
2
Норвегия
3
Германия
Календарь чемпионата мира по биатлону - 2025
Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону - 2025
Материалы по теме
Вирер — о выступлении в синглмиксте на ЧМ-2025 по биатлону: мне стало трудно дышать
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android