Джакомель — о синглмиксте на ЧМ-2025: Доро плохо себя чувствовала, но мы хорошо выступили

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель прокомментировал выступление в синглмиксте в рамках чемпионата мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). В паре с Доротеей Вирер он занял седьмое место. На двоих они использовали шесть дополнительных патронов.

«Оба хорошо выступили, даже с учётом того, что Доро плохо себя чувствовала. Мы же должны помнить про то, что есть и другие биатлонисты, которые иногда могут быть лучше нас. Просто должны это принять, хоть я и думаю, что мы неплохо провели гонку.

Я с нетерпением жду этого [мужской эстафеты и масс-старта]. Надеюсь пробежать лучше, чем в прошлых гонках. Если я смогу выступить так же, как в Антхольце, будет неплохо. Посмотрим, как всё сложится в субботу», — приводит слова Джакомеля Fondo Italia.