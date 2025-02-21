Кентен Фийон Майе — о супермиксте: стресс, боль, волнение, мне это нравится

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе поделился эмоциями после совместной победы с Жулией Симон в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

«Эта гонка никогда не выигрывается заранее, потому что это самый сложный формат. Интенсивность доставляет много трудностей, она напряжённая и на трассе, и в стрельбе. Стресс от наблюдения за гонкой друг друга, а затем боль, волнение, мне это нравится. Например, на последней стрельбе я знал, что немец — хороший стрелок, а Йоханнес не сильно отстаёт. Многое происходит в моей голове, но я знаю, что я здесь для того, чтобы победить. Какое удовольствие! Выигрыш составляет несколько секунд после четырёх эстафет», — приводит слова Фийона Майе L’Équipe.

Тандем Жулии Симон и Кентена Фийона Майе за четыре этапа синглмикста использовал семь дополнительных патронов. Второе место досталось представителям Норвегии Рагнхильде Фемстейневик и Йоханнесу Бё (15 дополнительных патронов, +5,7 секунды отставания). Тройку призёров замкнули биатлонисты из Германии Франциска Пройс и Юстус Штрелов (четыре дополнительных патрона, +8,3).

Фийон Майе стал шестикратным чемпионом мира. Также на его счету четыре серебряных и девять бронзовых наград мировых первенств. По числу медалей он обошёл своего именитого соотечественника Рафаэля Пуаре (8 — 3 — 7).