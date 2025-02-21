Жулия Симон — о победе в супермиксте: вкус крови во рту — не проблема

Французская биатлонистка Жулия Симон прокомментировала совместную победу с Кентеном Фийоном Майе в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

«Мне это нравится. Вы должны стрелять быстро, играть с противником, есть небольшие стратегии независимо от того, сильно вы начинаете или нет, а затем адаптируетесь. Молочная кислота, вкус крови во рту — не проблема. Мне нравится болеть в супермиксте, я здесь немного новичок, поэтому я возвращаюсь к этому каждый раз», — приводит слова биатлонистки L’Équipe.

Тандем Жулии Симон и Кентена Фийона Майе за четыре этапа синглмикста использовал семь дополнительных патронов. Второе место досталось представителям Норвегии Рагнхильде Фемстейневик и Йоханнесу Бё (15 дополнительных патронов, +5,7 секунды отставания). Тройку призёров замкнули биатлонисты из Германии Франциска Пройс и Юстус Штрелов (четыре дополнительных патрона, +8,3).

28-летняя Симон завоевала свою третью золотую медаль на ЧМ-2025 в Ленцерхайде. Всего на её счету девять наград высшего достоинства с мировых первенств по биатлону.