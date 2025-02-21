Ферри — о Симон: у неё инстинкт убийцы
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Бывший биатлонист олимпийский чемпион 2010 года в гонке преследования швед Бьорн Ферри поделился впечатлениями от стрельбы француженки Жулии Симон в супермиксте на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).
Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Супермикст 6 + 7.5 км Эстафета
20 февраля 2025, четверг. 18:05 МСК
Окончено
1
Франция
2
Норвегия
3
Германия
«Она стреляет так, что не оставляет другим шансов на победу. У неё инстинкт убийцы», — сказал Ферри в эфире SVT.
Тандем Жулии Симон и Кентена Фийона Майе за четыре этапа синглмикста использовал семь дополнительных патронов. Второе место досталось представителям Норвегии Рагнхильде Фемстейневик и Йоханнесу Бё (15 дополнительных патронов, +5,7 секунды отставания). Тройку призёров замкнули биатлонисты из Германии Франциска Пройс и Юстус Штрелов (четыре дополнительных патрона, +8,3).
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