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Гренемарк — о Жулии Симон: непостижимо, что она вообще может стрелять так быстро

Гренемарк — о Жулии Симон: непостижимо, что она вообще может стрелять так быстро
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Бывший шведский биатлонист и спортивный комментатор Калле Гренемарк поделился мнением о выступлении серебряного призёра Олимпийских игр, французской биатлонистки Жулии Симон на чемпионате мира в Ленцерхайде (Швейцария).

«Она успела выстрелить дважды ещё до старта остальных. Непостижимо, что она вообще может стрелять так быстро», — приводит слова Калле Гренемарка Nordic.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Супермикст 6 + 7.5 км Эстафета
20 февраля 2025, четверг. 18:05 МСК
Окончено
1
Франция
2
Норвегия
3
Германия

Ранее французские биатлонисты завоевали золотые медали в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Тандем Жулии Симон и Кентена Фийона Майе за четыре этапа гонки использовал семь дополнительных патронов.

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