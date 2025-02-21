Гренемарк — о Жулии Симон: непостижимо, что она вообще может стрелять так быстро

Бывший шведский биатлонист и спортивный комментатор Калле Гренемарк поделился мнением о выступлении серебряного призёра Олимпийских игр, французской биатлонистки Жулии Симон на чемпионате мира в Ленцерхайде (Швейцария).

«Она успела выстрелить дважды ещё до старта остальных. Непостижимо, что она вообще может стрелять так быстро», — приводит слова Калле Гренемарка Nordic.

Ранее французские биатлонисты завоевали золотые медали в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Тандем Жулии Симон и Кентена Фийона Майе за четыре этапа гонки использовал семь дополнительных патронов.