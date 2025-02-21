«Она похожа на дикое животное». Мона Брорссон — о Жулии Симон

Олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка Европы, бывшая шведская биатлонистка Мона Брорссон поделилась мнением о выступлении серебряного призёра Олимпийских игр, французской биатлонистки Жулии Симон на чемпионате мира в Ленцерхайде (Швейцария).

«Она похожа на дикое животное», — сказала Мона Брорссон в эфире SVT Sport.

Ранее французские биатлонисты завоевали золотые медали в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Тандем Жулии Симон и Кентена Фийона Майе за четыре этапа гонки использовал семь дополнительных патронов. Чемпионат проходит с 12 по 23 февраля.